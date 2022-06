UPDATE FOTO: Accident GRAV pe DN1 Sebes-Sibiu, la Cunta. Un barbat a decedat, dupa ce doua masini s-au lovit. Circulatie oprita

Un accident rutier grav s-a petrecut sambata dimineata pe DN 1, intre Sebes si Sibiu, la Cunta. Traficul rutier a fost oprit temporar. Au fost implicate doua autovehicule.UPDATE: Un barbat a murit in urma accidentului. Alti doi barbati sunt raniti. Cele doua masini implicate in accident s-au rasturnat in afara carosabilului, dupa impact.Potrivit IPJ Alba, din primele date sunt doua persoane ranite, iar a treia este in stare grava.Cercetarea la fata locului este in desfasurare.Potrivit ... citeste toata stirea