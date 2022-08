UPDATE FOTO: ACCIDENT in centrul municipiului Alba Iulia. O femeie a fost lovita de o masina, pe trecerea de pietoni

Un accident rutier a avut loc luni, 29 august, in jurul orei 13.45, in centrul Municipiului Alba Iulia, pe o trecere de pietoni. Mai exact este vorba de trecerea de pietoni din zona Piata Iuliu Maniu, o trecere de pietoni des utilizata pe toata perioada zilei.UPDATE: Potrivit IPJ Alba, la data de 29 august 2022, in jurul orei 13.45, pe strada Piata Iuliu Maniu din Alba Iulia, o femeie de 61 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism a acrosat o femeie, de 34 de ani, din Alba ... citeste toata stirea