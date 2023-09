Un incendiu a izbucnit, joi la amiaza, in jurul orei 11.30, in localitatea Rachita. Din primele date, ar fi vorba de un incendiu izbucnit la o locuinta.Potrivit ISU Alba, Sectia de pompieri Sebes a intervenit pentru localizarea si stingerea unui incendiu in localitatea Rachita.Din informatiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuinta.La fata locului au fost alocate doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor.Fortele de interventie ... citeste toata stirea