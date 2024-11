UPDATE : Incendiul din zona Mogos, Alba, stins in proportie de 80%; pompierii lupa in continuare pentru eliminarea ultimelor focare

Fortele de interventie au actionat intreaga noapte pentru stingerea incendiului de vegetatie din comuna Mogos, judetul Alba. In prezent, incendiul este localizat in proportie de aproximativ 80%, insa echipele continua sa intervina in zonele greu accesibile, unde exista focare active pe pante abrupte, cu risc de caderi de pietre si buturugi.Inspectoratul ... citește toată știrea