Detasamentul de Pompieri Alba a intervenit miercuri, in municipiul Alba Iulia, pentru ridicarea unui posibil proiectil gasit in zona lucrarilor la carosabil.Obiectul a fost descoperit pe Bulevardul Republicii, in zona Selgros, au transmis reprezentantii ISU Alba. La fata locului a fost trimisa o autospeciala pirotehnica.UPDATE: Potrivit reprezentantilor ISU Alba, a fost vorba despre o alarma falsa.Descoperirea a fost facuta de muncitorii care lucreaza la loturile de mobilitate.Pana la ... citeste toata stirea