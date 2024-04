Urmarile vantului puternic, in Alba: Trafic blocat pe DN 75 la Brazesti. Un copac a cazut pe drum

Urmarile vantului puternic care a pus stapanire pe judetul Alba, marti 2 martie 2024, sunt resimtite.Reprezentatii IPJ Alba au anuntat in jurul orei 16.00, ca traficul pe DN 75 este blocat pe o portiune de drum.Acestia au precizat ca traficul la iesirea din localitea Brazesti spre Salciua este blocat din cauza unui copac cazut pe carosabil.Stire in curs de actualizare.Urmariti Alba24.ro si pe Google NewsUltimele articole pe alba24Urmarile vantului puternic, in Alba: Trafic blocat pe ... citește toată știrea