Urmarire in trafic in Aiud: Un sofer beat nu a oprit la semnalul politistilor

Un sofer din Aiud, in varsta de 60 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, nu a oprit duminica la semnalul politistilor, si a incercat sa scape cu fuga.Urmarirea inceputa in Livezile s-a incheiat in municipiul Aiud.La data de 14 august 2022, in jurul orei 16,00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe DJ 107 M, pe raza localitatii Livezile, au identificat au autoturism care avea un traseu sinuos si al carui conducator auto nu a oprit la semnalul politistilor, ... citeste toata stirea