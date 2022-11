Urmarire in trafic in Alba: Minor in varsta de 17 ani retinut de politisti, dupa ce a fugit cu o masina furata

Politistii din Alba au retinut miercuri, un tanar in varsta de 17 ani din municipiu, pentru savarsirea infractiunii de furt.Tanarul a furat o masina de pe o strada din municipiu, fugind apoi cu ea.Politistii au plecat in urmarirea acestuia, tanarul fiind retinut la scurt timp de la comiterea faptei.Politistii din Alba Iulia au identificat, cu operativitate, autorul banuit de comiterea infractiunii de furt, dupa ce acesta a fost urmarit in trafic, pe raza municipiului Alba Iulia.La data de ... citeste toata stirea