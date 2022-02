Urmarire in trafic in Blaj: Un sofer beat si fara permis de conducere, nu a oprit la semnalul politistilor

Un sofer din Blaj, nu a oprit miercuri seara, la semnalul politistilor si a incercat sa scape cu fuga pe strazile din municipiu.Politistii l-au urmarit si au reusit sa-l prinda intr -o parcare din Blaj.Motivul fugii soferului, a fost acela ca acesta nu avea permis de conducere, si in plus fugarul era baut bine, avand o alcoolemie de 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 9 februarie 2022, in jurul orei 18.25, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau pe strada Tudor ... citeste toata stirea