Urmarire in trafic la Alba Iulia, intre politie si un minor de 17 ani aflat la volanul unei masini furate. Cum s-a terminat totul

Un tanar din Alba Iulia a fost prins de politisti, dupa o urmarire in trafic, pe raza municipiului. Tanarul ar fi furat un automobil si l-a condus pe mai multe drumuri din oras, pana cand a fost prins de politisti.Potrivit IPJ Alba, politistii din Alba Iulia au identificat, cu operativitate, autorul banuit de comiterea infractiunii de furt, dupa ce acesta a fost urmarit in trafic, pe raza municipiului Alba Iulia.La data de 02 noiembrie 2022, in jurul orei 20,00, politistii Biroului Rutier ... citeste toata stirea