Urmarit international pentru trafic de persoane, prins si adus in tara. Mandat de arest confirmat de judecatori

Un tanar in varsta de 30 de ani, urmarit international pentru trafic de persoane si proxenetism, a fost prins de autoritatile romane si adus in tara. Tribunalul Alba a confirmat joi, 27 ianaurie 2022, mandatul de arestare in lipsa emis in 26 noiembrie 2021 pe numele lui Szakacs Sergiu Adrian. Barbatul este cercetat penal de catre DIICOT Alba Iulia pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si proxenetism. Acesta este domiciliat in Oradea, judetul Bihor. "Confirma ... citeste toata stirea