Urmarit la nivel national, retinut de politistii din Vintu de Jos

Un barbat, in varsta de 36 de ani, din comuna Vintu de Jos, dat in urmarire la nivel national a fost identificat si retinut de politistii din localitate.Barbatul era cautat de politisti, pentru comiterea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.La data de 10 ianuarie 2022, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au identificat si retinut un barbat, de 36 de ani, din comuna Vintu de Jos, care ... citeste toata stirea