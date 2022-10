Un barbat in varsta de 46 de ani din judetul Brasov, dat in urmarire nationala pentru ispasirea unei pedepse cu inchisoarea, a fost retinut de catre politistii din Aiud.Acesta a fost incarcerat la Penitenciarul Aiud.La data de 3 octombrie 2022, politistii din Aiud au identificat si retinut, in zona localitatii Ciumbrud, un barbat de 46 de ... citeste toata stirea