Urme de urs semnalate in apropierea orasului Alba Iulia. Avertizare pentru locuitori

Urme de urs au fost semnalate in zona Parcului Dendrologic din Alba Iulia, destinatie turistrica aflata la circa 2 kilometri de oras. Potrivit Primariei Alba Iulia, un reprezentant al Fondului de Vanatoare 39 Alba Iulia a semnalat prezenta unor urme de urs, cel mai probabil doua exemplare, in zona varfului Mamut spre cartier Micesti si in zona releului din apropierea Parcului Dendrologic. "Atentionam cetatenii din Alba Iulia si imprejurimi, doritori de drumetii, plimbari si picnic, sa evite ... citeste toata stirea