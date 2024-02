USR ALBA: IPOCRIZIA PSD - strange semnaturi pentru reducerea pretului la apa, dar isi tine sinecuristii pe salarii de lux in compania de apa

Ipocrizia, minciuna si demagogia PSD Alba au ajuns la cote maxime: PSD Alba a lansat o campanie de strangere semnaturi pentru reducerea pretului la apa/canalizare. Le recomandam pesedistilor din Alba sa inceapa aceasta campanie cu retragerea tuturor sinecuristilor pe care si i-au plantat, in ultimii ani, in diferite functii in cadrul companiei APA CTTA Alba. Le sugeram sa inceapa cu Cornel Murg, reprezentantul PSD Alba in Consiliul de Administratie al APA CTTA.Cornel Murg a luptat atat de mult ... citește toată știrea