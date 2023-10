USR a lansat oficial candidatii la alegerile europarlamentare 2024, in cadrul consiliului de toamna al partidului european ALDE, eveniment organizat in premiera la Bucuresti. Lista candidatilor USR este deschisa de Elena Lasconi, in prezent primarul USR al municipiului Campulung. Alaturi de ea, pe lista USR pentru Parlamentul European se regasesc profesori universitari, medici, avocati, economisti, experti in IT, antreprenori, ingineri, experti in politici si fonduri europene, consilieri locali ... citeste toata stirea