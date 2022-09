"V-ati batut joc de participanti" - scrisoarea unui profesor din Bucuresti, adresata rectorului UAB, dupa Congresul Istoricilor

Profesorul universitar doctor Marian Petcu, de la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii din Bucuresti, a transmis o scrisoare rectorului Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Daniel Breaz, in care reclama modul dezastruos in care a fost organizat Congresul Istoricilor.Congresul a fost organizat in perioada 8-10 septembrie. Alba24 a scris despre el, AICI.Marian Petcu reclama ca au lipsit insemnele nationale de pe materialele promotionale ale ... citeste toata stirea