Turismul grecesc a stabilit un nou record de venituri in acest sezon turistic, cel putin pana acum, conform cifrelor oficiale.Totodata exista o cerere puternica pentru extrasezonul din aceasta toamna, nu doar in octombrie, ci si in noiembrie, scrie publicatia ekathimerini.com.Acest fapt intareste estimarile ca anul se va inchide cu incasari de calatorie de aproximativ 21 de miliarde de euro si aproximativ 35 de milioane de vizitatori straini.Cererea puternica de vacante de toamna pentru ... citeste toata stirea