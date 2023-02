Vacanta pentru elevii din Alba si din alte judete. Cand se intorc la scoala. Detalii despre simulari si examene

Elevii din Alba si din alte judete din tara sunt, de luni, 20 februarie, in vacanta de o saptamana. Este vorba despre perioada decisa la nivelul inspectoratelor scolare judetene. In Alba, aceasta este in perioada 20-24 februarie.In aceeasi perioada, in "vacanta de schi" sunt si elevii si copii de gradinita din judetele Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Satu Mare, Salaj, Maramures, Arad, Timis, Constanta, Tulcea, Giurgiu, Ialomita, Olt, Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Valcea, Buzau, ... citeste toata stirea