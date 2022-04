Vaccinare anti-COVID-19, doar la medicii de familie de la 1 iulie: Cate doze au fost administrate in Alba. Cand se inchid centrele

De la 1 iulie, vaccinarea anti-COVID, in Romania, se va face doar la cabinetele medicilor de familie, iar centrele de vaccinare se vor inchide.Momentan, la nivelul judetului Alba mai functioneaza doar doua centre de vaccinare, unul in Alba Iulia si unul la Campeni, restul si-au sistat activitatea.La Alba Iulia este vorba despre centrul de vaccinare situat in sala de sport a Universitatii "1 Decembrie 1918", iar la Campeni, la sala de sport a liceului Tehnologic.Centrul de la Campeni se va ... citeste toata stirea