Vasile Morariu si-a dat demisia din functia de Viceprimar al comunei Rosia Montana ,dar si de consilier local al partidului AUR. Acesta a pierdut cu aproximativ 60 de voturi in fata lui Eugen Furdui.In urma cu putin timp Vasile Morariu a facut anunt public pe retelele de socializare faptul ca el se va retrage din functia de Viceprimar si consilier local, acesta a declarat urmatoarele :"In primul rand vreau sa va multumesc celor care ati avut incredere in mine , in special romilor din ... citește toată știrea