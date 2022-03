Veste buna pentru soferi: constatarea amiabila va putea fi completata electronic. Alte modificari propuse de ASF

Soferii vor putea completa "constatarea amiabila de accident" si in format electronic. Este una dintre propunerile dintr-un proiect de modificare de norma pus in dezbatere de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)."Pentru a veni in sprijinul asiguratilor si a persoanelor prejudiciate si pentru a adapta legislatia RCA la schimbarile impuse de era digitala in cadrul proiectului a fost introdusa si posibilitatea incheierii in format electronic a formularului de "Constatare amiabila ... citeste toata stirea