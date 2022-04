Veteran de razboi, fost prizonier in gulagul rusesc, decedat la varsta de 100 de ani. Povestea eroului Aurel Rusu

Un veteran de razboi din Alba, Aurel Rusu, fost prizionier de razboi aproape patru ani in Rusia, a decedat la varsta de 100 de ani. Aurel Rusu a locuit in satul Tauni, comuna Valea Lunga, judetul Alba. A implinit 100 de ani in 20 iunie 2021. A fost luptator in cel De-al Doilea Razboi Mondial si prizonier timp de mai multi ani in gulagurile rusesti. A decedat duminica, 3 aprilie 2022, acasa, in satul Tauni. Povestea acestuia este relatata intr-un scurt documentar realizat de Cercul Militar Alba. ... citeste toata stirea