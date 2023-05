Veteranul de razboi Ioan Loghin din Farau, a implinit luni, venerabila varsta de 102 ani.A participat la cel de-al Doilea Razboi Mondial, a avut 10 copii, iar din timpul luptelor desfasurate in Crimeea, i-au ramas in corp mai multe schije de la o bomba."Undeva pe deal, la marginea satului Farau, locuieste veteranul de razboi Ioan Loghin, 102 ani impliniti chiar azi de 1 mai.La varsta aceasta isi ingrijeste sotia, de 95 ani, aflata pe pat, paralizata de 13 ani. Femeia are Alzheimer, nu il ... citeste toata stirea