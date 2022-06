Via Severus, drumul roman care facea legatura intre Zlatna si minele de aur de la Bucium FOTO

Un traseu turistic tematic este amenajat in Muntii Apuseni de reprezentantii a doua asociatii neguvernamentale. Via Severus reface vechiul drum roman care a existat intre orasul Zlatna si minele de aur din comuna Bucium. Via Severus se doreste a fi un traseu turistic tematic, care sa urmeze drumul roman ce pleca din orasul Zlatna (anticul Ampelum) catre minele din zona Vilcoi-Corabia si apoi pana in Bucium. "Inginerul I. T. Lipovan a cercetat pe teren o portiune de drum care scurta distanta ... citeste toata stirea