Via Transilvanica, traseul de drumetie lung de 1.400 de kilometri, aproape de final. Cand va avea loc inaugurarea

Via Transilvanica, traseul de drumetie lung de 1.400 de kilometri, este foarte aproape de finalizare. In prezent se deruleaza procesul de instalare a bornelor pe teritoriul judetului Alba, ultimul care a ramas nemarcat. Initiatorii proiectului au anuntat si data la care va fi inaugurat traseul de drumetie. "Via Transilvanica va fi finalizata in intregime, dupa patru ani jumatate de munca asidua, iar sarbatoarea grandioasa a intregului traseu va avea loc in forma unui *targ*: loc de intalnire, ... citeste toata stirea