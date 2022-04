Viata salbatica din Apuseni, in forma ei pura. Un cerb si un caprior se plimba maiestuosi prin padure VIDEO

Animalele salbatice din familia cervidelor isi lapada coarnele in fiecare an. In Apuseni, exista o populatie importanta de cerbi si capriori. Cerbii isi pierd coarnele incepand de la sfarsitul lunii februarie, in cazul celor mai vigurosi si al celor mai batrani, pana in aprilie si chiar pana in luna mai, in cazul celor mai slabi si a celor mai tineri. Un exemplar spectaculos de cerb a fost surprins de o camera amplasata in Parcul Natural Apuseni, inainte de a-si pierde coarnele. Aceastea ... citeste toata stirea