Vicepresedintele PSD Adrian Bara a votat acasa, in Apuseni : Am votat pentru un presedinte de buna credinta, cu respect pentru moti si pentru Esara Motilor

Consilierul judetean Adrian Bara, vicepresedinte al PSD Alba, a votat, duminica, la primul tur al alegerilor prezidentiale in satul Carpinis, comuna Rosia Montana, locul in care s-a nascut, a crescut si s-a format ca om."Am votat acasa, in satul Carpinis, comuna Rosia Montana - locul in care m-am nascut, am primit educatia primilor ani si m-am format ca om.Cred intr-o Romanie mai unita si mult mai respectata la nivel international. Vreau ca tara noastra, judetul Alba si Muntii Apuseni, sa ... citește toată știrea