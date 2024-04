Viceprimarul din Alba Iulia, Emil Popescu a trecut la PNL, de la USR. Cum isi motiveaza decizia

Viceprimarul Emil Popescu a anuntat, luni, ca a revenit la PNL. Acesta a fost desemnat in functie din partea USR PLUS, in 2020."Incepand de astazi am revenit in randurile Partidului National Liberal, formatiunea in care am fost membru nu mai putin de 15 ani de zile.Este o decizie personala, a unui om cu principii de dreapta si cu credinta ca cel mai mult conteaza ECHIPA capabila sa livreze rezultate pentru cetateni.In cei aproape 4 ani de cand sunt viceprimar, am pus pe primul loc munca ... citește toată știrea