Victor Ponta : "Klaus Iohannis i-a mintit inca o data pe romani"

Klaus Iohannis i-a mintit inca o data pe romani, sustine Victor Ponta. Fostul premier afirma ca pentru cresterea inflatiei in Romania nu este de vina Vladimir Putin, ci de Rezerva Federala Americana (n.r. - FED) si Banca Centrala Europeana, care au printat bani."In fiecare zi auzim despre alte probleme, de Ucraina, summituri... Problema oamenilor in Romania si in restul Europei este, de fapt, cum traiesc ei si fac fata la aceasta situatie (n.r. - inflatia).E o explicatie simpla, pentru ... citeste toata stirea