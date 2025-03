VIDEO: Andrei Ratiu, fotbalistul originar din Aiud, a inscris un gol fabulos in La Liga. Executie superba in poarta Sevillei

Jucatorul de fotbal nascut in Aiud, dar care traieste in Spania, Andrei Ratiu, a inscris un gol de poveste, in aceste zile in La Liga.Mai exact, echipa lui Ratiu, Rayo Vallecano, a disputat un meci impotriva celor de la Sevillia. Ratiu a fost titular pe parcursul partidei si a reusit un gol superb.In minutul 55, Garcia i-a trimis o pasa lui Andrei Ratiu, titular la Rayo Vallecano, aflat la aproximativ 20 de metri de poarta adversa. Fundasul roman nu a ezitat, a privit catre poarta aparata ... citește toată știrea