VIDEO: Aproape 800 de evenimente la Festivalul International de Teatru de la Sibiu. Detalii oferite de Constantin Chiriac

Presedintele Festivalului International de Teatru de la Sibiu, Constantin Chiriac, a anuntat joi principalele date ale evenimentului.In cadrul celei de a 29-a editie, care va avea loc in perioada 24 iunie - 3 iulie 2022, numarul de evenimente ajunge la cateva sute.In acest an, la Sibiu sunt asteptati peste 3500 de participanti care vor lua parte la 768 de evenimente programate in 80 de spatii de joc, iar tema propusa de organizatori pentru aceasta editie este FRUMUSEEsE."Sunt 382 de ... citeste toata stirea