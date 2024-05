VIDEO : Aurora boreala s-a vazut din nou pe cerul Romaniei. Spectacol inedit, imagini de vis

Spectacol inedit pe cerul Romaniei. O aurora boreala a putut fi vazuta noaptea trecuta in mai multe judete din tara noastra. Fenomenul a aparut, spun specialistii, in urma unei explozii solare. Imaginile inedite au fost surprinse de oameni din toate colturile tarii si postate pe internet.Sursa Facebook Diana Maria VoicuAurora boreala a putut fi observata in ... citește toată știrea