VIDEO: Barbat RANIT GRAV in timp ce lucra cu un utilaj agricol, pe un teren din Aiud. A fost chemat de urgenta un elicopter SMURD

Un barbat din Aiud a fost ranit grav, sambata, 30 aprilie, in jurul orei 11.00, in timp ce lucra cu un utilaj agricol. Salvatorii au solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transporta pe barbat la Targu Mures.Potrivit ISU Alba, accidentul a avut loc in Pagida, o localitate de pe raza municipiului Aiud. La ajungerea salvatorilor ISU, victima, un barbat de aproximativ 58 de ani, prezenta un traumatism la unul dintre picioare. Mai exact, piciorul a fost strivit de un motocultor.Barbatul este ... citeste toata stirea