VIDEO Cazul cocktail-urilor Molotov descoperite la Alba Iulia: La un an distanta nici un suspect. Politistii inca fac cercetari

In data de 8 februarie 2024 se implineste un an de cand in Cetatea Alba Carolina au fost descoperite patru cocktailuri Molotov. Cele patru sticle incendiare au fost descoperite intr-un cos de gunoi din fata Catedralei Incoronarii.A urmat o perioada in care s-a incercat minimalizarea cazului, ducerea inspre ridicol, sau chiar ideea de gluma proasta.La un an de la descoperire inca se fac cercetari, au declarat reprezentatii IPJ Alba, joi, 8 februarie 2024. Acesta este raspunsul politiei din