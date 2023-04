Primarul din Alba Iulia, Gabriel Plesa, a explicat vineri cum a fost luata decizia de a schimba regulile de circulatie rutiera pe mai multe strazi din cartierul Lipoveni, in zona trecerii la nivel cu calea ferata.Acesta a precizat ca administratia locala va amenaja in zona o parcare pentru riverani, cu circa 40 de locuri."De saptamana viitoare va trebui sa intram cu lucrarile de iluminat public inteligent. Am sarit peste strada Marasesti pentru ca, la traficul care e acolo, sa mai fi facut ... citeste toata stirea