Video : Cersetor "vindecat" de jandarmi la Alba Fest

Un barbat din Orastie care sustinea ca nu are o mana si apela la mila participantilor de la Festivalul Alba Fest, a redevenit "sanatos" in mod miraculos dupa ce a fost verificat de jandarmi. Acesta a fost observat de fortele de ordine in zona Obeliscului din municipiul Alba Iulia unde sustinea trecatorilor ca este grav bolnav, ca provine de la o casa de copii de la Timisoara, ca este suferind de cancer la plamani si ca are nevoie de o suma mare de bani pentru a se putea ... citește toată știrea