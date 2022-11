VIDEO: Crosul Unirii 2022, la Alba Iulia. Sute de alergatori iau startul in Cetatea Alba Carolina

Sute de copii, tineri si adulti iau startul sambata, 26 noiembrie, la cea de-a 53-a editie a Crosului Unirii. Evenimentul este organizat la Alba Iulia in cinstea Zilei Nationale, in Santurile Cetatii din Cetatea Alba Carolina, in zona "Gothic".Se va alcatui un clasament individual pe categorii de varsta (la stabilirea categoriei de varsta se ia in calcul anul nasterii), toti participantii vor primi tricouri si se vor premia cu diplome si medalii fiecare categorie de varsta, atat feminin cat ... citeste toata stirea