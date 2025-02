VIDEO: Cum arata cel mai mare transport agabaritic care a trecut vreodata prin Romania. Are 788 de tone si merge la Mintia

Transport agabaritic RECORD pentru centrala de la Mintia, adus duminica: Ministrul Energiei a declarat ca la Mintia prinde contur cea mai mare centrala pe gaz din UE.In aceste zile, la Mintia este adusa o turbina de mari dimensiuni, cu un convoi agabaritic record pentru Romania.Centrala ar urma sa fie pusa in functiune in totalitate in anul 2026.Imagini cu transportul turbinei de mari dimensiuni, au fost postate duminica de DRPD Timisoara.Potrivit reprezentantilor DRDP Timisoara, ... citește toată știrea