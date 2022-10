VIDEO din drona de la Taul Mare din Rosia Montana: Cum se vede de la inaltime barajul si operatiunea de golire partiala a lacului

Ziua de duminica, 2 octombrie, este marcata de alerta care s-a dat in Apuseni, in mijlocul noptii. O fisura la barajul lacului piscicol Taul Mare din Rosia Montana, de forma unui con si un diametru de circa un metru la nivelul coronamentului a pus pe jar autoritatile locale, dar si nationale.Imediat s-au luat primele masuri: zeci de oameni din zona de risc s-au autoevacuat, iar un plan a fost pus in miscare. Duminica dimineata, seful DSU, Raed Arafat, a ajuns de urgenta la Abrud unde a avut o ... citeste toata stirea