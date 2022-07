VIDEO: Egiptul inchide mai multe plaje la Marea Rosie, dupa ce o femeie a fost ucisa de un rechin. Atac in apropiere de Hurghada

Egiptul inchide mai multe plaje de la Marea Rosie, dupa ce o femeie de origine austriaca, in varsta de 68 de ani, a murit ca urmare a atacului unui rechin.Incidentul a avut loc in Golful Sahl Hasheesh, in apropiere de statiunea Hurghada, o statiune frecventata si de multi turisti romani. In urma atacului, turista si-a pierdut un brat si un picior.Cu toate acestea, ea a reusit sa inoate pana la tarm, in timp ce alte persoane au incercat sa distraga atentia rechinului.Victima a fost ... citeste toata stirea