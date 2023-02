VIDEO Eurovision Romania 2023: A fost desemnat castigatorul. Cine va reprezenta tara noastra la concursul de la Liverpool

Melodia interpretata de Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and on)" a fost desemnata castigatoare la finala selectiei nationale pentru Eurovision 2023 care se va desfasura la Liverpool.Sambata, 11 februarie, s-a decis cine va reprezenta Romania la Eurovision 2023. In urma votului, melodia Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and on)" a fost desemnata castigatoare.Finala Selectiei Nationale a Eurovision 2023, in urma careia a fost desemnata melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest ... citeste toata stirea