VIDEO: Imagini foarte rare cu lupi care se hranesc intr-o padure din Apuseni, intr-o filmare realizata de camerele de monitorizare

Imagini foarte rare cu lupi care se hranesc intr-o padure din Parcul Natural Apuseni, intr-o filmare realizata de camerele de monitorizare a faunei. Imaginile au fost postate de reprezentantii Parcului, pe contul de Facebook.Cea mai mare specie din familia Canidae, lupul este un carnivor care traieste in haita si are un rol important in mentinerea echilibrului ecologic si mentinerea unor ecosisteme natural sanatoase.Pot parcurge zeci de kilometri pe zi in cautarea prazii si cand ataca, pot ... citește toată știrea