VIDEO: Incendiu de vegetatie uscata intr-un sat din Scarisoara. Pompierii intervin pentru stingerea focului

Un incendiu de vegetatie a izbucnit marti, 16 aprilie, in satul Lazesti din comuna Scarisoara. In jurul orei 16.30, la fata locului au intervenit pompierii din Campeni, voluntarii din Scarisoara si lucratori al Ocolului Silvic Garda.Din informatiile preliminare incendiul se manifesta pe aproximativ un hectar.Pompierii intervin cu trei autospeciale de stingere la fata locului.Misiunea este in dinamica, stire in curs de actualizare.