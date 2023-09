Un incendiu a izbucnit in noaptea de marti spre miercuri in localitatea Vidra. Focul a mistuit o anexa gospodareasca. Proprietarul acesteia a ajuns la spital cu arsuri la nivelul fetei, dupa ce a incercat sa stinga incendiul pana la sosirea pompierilor.Incendiul a izbucnit in jurul orei 01:30. Pompierii din Campeni au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor.In urma incendiului a ars o anexa gospodareasca pe o suprafata de aproximativ 25 mp. ... citeste toata stirea