VIDEO: Interventie dificila prin zapada, la Vidra. Paramedicii incearca sa ajunga la un barbat care are probleme de respiratie

Paramedicii de pe SMURD Campeni, intervin cu ajutorul unei autosenilate in cazul unui barbat cu probleme de respiratii. Interventia are loc duminica, 5 februarie, in jurul orei 16.40, pe raza localitatii Lunca de Jos, din Vidra.Din cate se pare este vorba despre un barbat care are probleme de respiratie.Din cauza zonei greu accesibile aproximativ 1,5 kilometri si inzapezite, au fost suplimentate fortele si mijloacele de interventie cu o autospeciala de prima interventie si comanda(APIC) si ... citeste toata stirea