VIDEO: Jandarmii din Alba Iulia "au vindecat" un tanar care spunea ca nu are o mana si cersea bani. Ce suma a strans in cateva ore

Un tanar care cerseste regulat pe strazile din Alba Iulia a fost oprit si amendat de Jandarmeria Alba, in cursul zilei de sambata, 1 iunie 2024. Acesta cerseste de cele mai multe ori in zona turistica a orasului, sau in zona de centru, pe langa magazine.Nu este pentru prima data cand tanarul este prins ca apeleaza la mila publicului. A fost fost prins si in trecut de Politia Locala. Atunci avea la el cateva sute de lei si un telefon mobil de peste 7000 de lei.