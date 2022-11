VIDEO: La un pas de accident. Derapaj surprins in trafic de o camera de bord, la Lunca Tarnavei. Un autoturism s-a rotit pe asfalt

Derapajul unui autoturism, produs pe un drum din Alba, a fost surprins de o camera de bord. Incidentul s-a produs la Lunca Tarnavei, potrivit unui cititor Alba24.Acesta a transmis ca miercuri, in jurul orei 13:00, din cauza carosabilului inghetat, o masina a intrat in derapaj, rotind-se pe asfalt pana pe banda opusa de mers, la 180 de grade."Eu eram in spate si am intrat si eu putin in derapaj, dar am putut redresa masina" a spus cititorul.Politistii insista cu privire la starea ... citeste toata stirea