Marsul "Respect in Trafic" - etapa a II-a, un eveniment adresat tuturor motociclistilor, are loc sambata, 13 mai. Peste 400 de motociclisti au ajuns, in jurul orei 16:10, la Alba Iulia, in parcarea din fata stadionului municipal.De la Alba Iulia, bikerii vor pleca spre Cugir si Sebes."Campania se adreseaza conducatorilor de autovehicule in sensul constientizarii acestora, ca in trafic se afla si conducatori de vehicule pe doua roti.Scopul campaniei este de reducere a numarului de ... citeste toata stirea