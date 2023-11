Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) urmeaza sa vina in urmatoarele zile cu propuneri concrete pentru deblocarea programului "Casa Verde Fotovoltaice", a transmis joi ministrul Mediului, Mircea Fechet.Acesta a mai precizat ca, daca va fi nevoie, ca o solutie extrema ar putea fi lansat un nou program. Reamintim faptul ca programul este in continuare suspendat, in urma unei decizii a Curtii de Apel Oradea."Casa Verde Fotovoltaice este in continuare suspendat de Curtea de Apel Oradea. Am ... citeste toata stirea